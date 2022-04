VIDEO Ministrul Mediului: Terenurile agricole degradate vor intra in Programul national de impadurire

Terenurile agricole degradate si terenurile agricole de slaba calitate vor intra in Programul national de impadurire, iar noii proprietari de paduri vor primi, vreme de 20 de ani, o prima de sechestrare de carbon, conform unei ordonante de urgenta aprobate de Guvern miercuri."Guvernul a discutat si aprobat ordonanta de urgenta privind sprijinirea programului de impadurire in Romania. Este, probabil, cel mai important pas pe care-l facem, as putea sa spun, in ultimele decenii, in ceea ce ... citeste toata stirea