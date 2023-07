Moastele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, au fost aduse miercuri, 26 iulie, la Catedrala din Alba Iulia. Un sobor de preoti alaturi de sute de enoriasi au luat parte la procesiune.Radio Reintregirea a transmis live aducerea acestora in lacasul de cult. Procesiunea a inceput in fata catedralei, apoi, preotii alaturi de crecinciosi au inconjurat lacasul de cult cu racla in care se afla moastele.26 iulie - mutarea Sfintelor Moaste la Catedrala Arhiepiscopala din Alba Iulia, unde vor fi puse ... citeste toata stirea