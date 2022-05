VIDEO PERCHEZIEsII de amploare in Alba si alte 17 judete din tara: Grupare care facea contrabanda cu aur destructurata de DIICOT

Peste 200 de perchezitii in 19 judete din tara, printre care si in judetul Alba, au efectuat procurorii DIICOT alaturi de trupele speciale. Perchezitiile vizeaza destructurarea unei grupari care se ocupa cu contrabanda de bijuterii din aur.Mai exact, in cauza s-a retinut ca incepand cu luna iulie 2021 a fost constituit un grup infractional organizat, care a actionat pana in luna mai 2022, in scopul comiterii infractiunii de contrabanda cu bijuterii din aur provenite din Turcia.La data de 25. ... citeste toata stirea