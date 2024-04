VIDEO : PERCHEZIEsII LA PERSOANE CERCETATE PENTRU TRAFIC DE DROGURI

La data de 2 aprilie 2024, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Alba Iulia au efectuat 4 perchezitii domiciliare, in Ocna Mures, la persoane cercetate de trafic de droguri de mare risc si efectuarea de operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.Din materialul probator administrat in cauza a reiesit faptul ca, in perioada 2022 - 2023, mai multe persoane ar ... citește toată știrea