VIDEO Perchezitii cu trupele SAS, in Alba Iulia si Blaj: Doi barbati ar fi furat din magazine tigari in valoare de 40.000 de lei

Trupele SAS, politisti si criminalisti au efectuat marti, 8 noiembrie, dis-de-dimineata, trei perchezitii domiciliare in Blaj si Alba Iulia. Actiunea este derulata sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia la persoane banuite de furt calificat.Potrivit IPJ Alba, din cercetari a reiesit ca, in luna octombrie 2022, doi barbati, din Alba Iulia si Blaj, ar fi patruns, prin efractie, in doua societati comerciale din municipiul Alba Iulia, de unde ar fi sustras, in principal, ... citeste toata stirea