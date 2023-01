VIDEO: Politistii din Alba Iulia verifica soferii si autoturismele care fac transport de persoane. Unde are loc actiunea

Politistii rutieri din Alba Iulia desfasoara vineri, 13 ianuarie, pana la ora 9.30, in zona Ambient o actiune cu efective marite. Este vorba despre o actiune de verificare a autobuzelor si microbuzelor de transport persoane.De asemenea in cadrul actiunii pot fi trasi pe dreapta si soferi care conduc si alte tipuri de autoturisme.Potrivit politistilor de la fata locului actiunea are ca scop prevenirea accidentelor rutiere dar si verificarea soferilor care fac transport de persoane. ... citeste toata stirea