VIDEO: Primaria Alba Iulia vrea sa termine pana in 2026 pasajul subteran de sub Calea Motilor. Ce spune primarul Gabriel Plesa

Primarul Gabriel Plesa a spus ca Primaria Alba Iulia ar putea finaliza pasajul subteran pe sub Calea Motilor, pana in 2026. Este vorba despre proiectul care ar urma sa rezolve problema traficului infernal dinspre Micesti.Momentan totul este la stadiul de proiect, insa in studioul Alba24.ro, Gabriel Plesa a spus ca lucrarile ar putea fi terminte pana in 2026.Acesta a mai vorbit si despre alte teme de actualitate din Alba Iulia, intr-un interviu alaturi de Claudiu Makkai. Interviul poate fi ... citește toată știrea