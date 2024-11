VIDEO : PRINSI IN FLAGRANT DELICT, IN TIMP CE AR FI COMERCIALIZAT SUBSTANEsE PSIHOACTIVE

La data de 19 noiembrie 2024, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Alba Iulia, au prins in flagrant delict, in municipiul Turda, judetul Cluj, 2 barbati, de 24 si 37 de ani, din municipiul Turda, in timp ce ar fi comercializat substante psihoactive. Asupra acestora au fost descoperite 312,5 grame de substanta psihoactiva (2-MMC).Acestia sunt cercetati pentru savarsirea infractiunii de efectuare, ... citește toată știrea