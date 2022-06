VIDEO: Puntea de la noul ponton facut de Primaria Alba Iulia a CEDAT sub greutatea unui cal. Ce s-a intamplat

Un cal a cazut printre scandurile care formeaza puntea noului ponton construit de Primaria Alba Iulia. Incidentul s-a petrecut marti, in jurul orei 16.20, iar pentru a-l scoate pe cal dintre scandurile rupte a fost nevoie de interventia pompierilor de la ISU Alba.Potrivit ISU Alba, detasamentul de pompieri Alba a fost solicitat sa intervina pentru salvarea unui animal, in Partos, municipiul Alba Iulia.La ajungerea fortelor de interventie la locul solicitarii, animalul era cazut/blocat in ... citeste toata stirea