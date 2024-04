VIDEO: Ramona, mama si asistent personal din Alba, care de 20 de ani lupta cu prejudecatile si sistemul. Viata, dedicata copilului

Ramona Rusan duce o lupta de 20 de ani. O lupta cu prejudecatile, cu sistemul medical si cu societatea. Este asistent personal, insa mai mult de atat este mama.Mama a unui baiat de 20 de ani, care la varsta de sase saptamani a luat o bacterie, iar apoi a facut o meningita. A ramas cu sechele grave in urma bolii.O femeie puternica, care spune lucrurilor pe nume. De 20 de ani de cand este asistent personal are de infruntat o serie de probleme. De la neajunsurile sistemului medical in ceea ce ... citește toată știrea