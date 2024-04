VIDEO - Scene violente in urma unui control al Garzii Forestiere in Alba. Amenda penibila pentru o societate comerciala - Nu aveau scara pe care sa se urce organele de control.

O amenda, cel putin abuziva la prima vedere, a fost data unei societati comerciale din comuna Albac, judetul Alba. In urma controlului efectuat la sediul firmei, o echipa a Garzii Forestiere, a aplicat o sanctiune pentru ca oamenii nu aveau o scara.In contextul in care jaful din padurile Apusenilor este iarasi in plina dezvoltare, institutia care vegheaza la acest aspect se ocupa de gainarii. Povestea incepe in comuna Albac, unde in urma unui control efectuat de inspectorii Garzii Forestiere ... citește toată știrea