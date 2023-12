Varza cu canati si o prajitura tricolor: asta au avut in meniu cei care au petrecut 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei la Alba Iulia.Mai exact, in jur de 7000 - 8000 de portii de varza cu carnati, gatita de o armata de bucatari. De asemenea, Toma bucatarul Cetatii a pregatit o prajitura de aproximativ cinci metri. Undeva la 500 de portii de desert.Am stat de vorba cu seful bucatarilor, Radu Zarnescu, care a gatit portile de varza cu carnati. In mai multe ceaune varza se gatea la foc lin. ... citeste toata stirea