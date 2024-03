VIDEO: Soferitele din Sebes au primit martisoare si urari de 1 Martie, din partea politistilor rutieri

Politistii rutieri din Sebes au oprit vineri, 1 martie 2024, doamnele si domnisoarele din oras, aflate in trafic.Agentii politisti le-au oferit femeilor cate un martisor si le-au facut cate o urare cu ocazia Zilei de 1 Martie.Politistii au avut cate un mesaj de 1 Martie pentru fiecare doamna care a fost oprita in trafic."Si in acest an alaturi de colegii mei de la biroul Rutier Sebes le-am oferit doamnelor si domnisoarelor identificate pe raza municipiului Sebes, martisoare, recomandari ... citește toată știrea