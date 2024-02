VIDEO: Un autoturism a luat foc la Alba Iulia. Proprietarul a incercat sa il stinga, dar a fost nevoie de interventia pompierilor

Detasamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit in noaptea de sambata spre duminica pentru localizarea si stingerea unui incendiu in municipiul Alba Iulia.Este vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism, au transmis reprezentantii ISU Alba.Incidentul s-a produs pe Strada Sliven, in jurul orei 01:30.Proprietarul acesteia spune ca a iesit cu masina pentru 15 minute, pana la un prieten iar la intoarcere a observat ca iese fum de sub capota.A deschis capota si a vazut ca plasticul ... citește toată știrea