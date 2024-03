VIDEO: Un dezvoltator imobiliar vrea sa construiasca primul zgarie nori din Alba Iulia. Zeci de localnici se opun modificarii PUZ

Un dezvoltator imobiliar vrea sa construiasca la Alba Iulia primul bloc de tipul "zgarie nori". Este vorba despre un bloc de 30 de etaje. Insa pentru a face acest lucru dezvoltatorii cer modificarea PUZ-ului in zona in care vor sa ridice constructia.Blocul ar urma sa se ridice in zona din spatele Bazinului Olimpic din Alba Iulia. Mai multi locuitori de pe strada Alcala de Henares din oras se impotrivesc modificarii PUZ-ului."Am fost socati sa aflam ca pe strada noastra, vis-a-vis de ... citește toată știrea