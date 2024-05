Vinerea Mare, ziua rastignirii lui Iisus Hristos, zi de post negru. Rugaciunea care se rosteste in Vinerea Patimilor

Vinerea Mare: utima vineri din Postul Pastelui se numeste Vinerea Patimilor sau Vinerea Mare. Este ziua in care Iisus a fost biciuit, scuipat si rastignit pe cruce intre doi talhari. In Vinerea neagra, ziua cea mai neagra din istoria crestinismului, Iisus a murit pentru mantuirea lumii si iertarea pacatelor neamului omenesc.Vinerea Mare este zi de post negru, in care nu se mananca si nu se bea decat apa. In aceasta zi nu se lucreaza si nu se fac nici copturi pascale.Citeste si URARI DE ... citește toată știrea