Vineri, 10 mai: Ziua Europei si Ziua Independentei Nationale a Romaniei, sarbatorite in Piata Cetatii din Alba Iulia

Ziua Victoriei in Europa, Ziua Europei si Ziua Independentei Nationale a Romaniei vor fi marcate vineri, 10 mai, in Piata Cetatii din Alba Iulia.Programul activitatilor va cuprinde, printre altele, alocutiuni cu privire la semnificatia zilelor si un program artistic realizat de catre Corul de copii "Theotokos" si Orchestra de camera "Augustin Bena".Programul activitatilor organizate cu prilejul Zilei Victoriei in Europa, Zilei Europei si Zilei Independentei Nationale a Romaniei:Vineri, 10 ... citește toată știrea