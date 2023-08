Din 1 pana in 3 septembrie, APULUM BIKE FEST, aflat la prima editie, va aduna la Alba Iulia sute de motociclisti.Un fenomen social, un stil de viata, un mod de exprimare diferit, sau toate la un loc? Raspunsul cel mai avizat nu poate veni decat de la cei care au ales doua roti in loc de patru si saua motocicletelor in locul altor variante, aparent mai confortabile.Bikeri din toata tara, dar si din strainatate, sunt asteptati in weekendul 1-3 septembrie la Alba Iulia, pentru prima editie a ... citeste toata stirea