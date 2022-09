VINERI: Noaptea Cercetatorilor, la Alba Iulia. Ateliere interactive la Muzeul National al Unirii si Museikon

Noaptea Cercetatorilor Europeni va fi sarbatorita si la Alba Iulia, vineri, 30 septembrie, in doua locatii. Muzeul National al Unirii si Museikon isi deschid portile pentru toti cei care isi doresc sa urmeze o cariera in cercetare sau sunt, pur si simplu, pasionati de stiinta.Intre orele 17.00 si 22.00, vizitatorii sunt asteptati la Noaptea Cercetatorilor Europeni, sa ia parte la o calatorie in lumea fascinanta a stiintei, pentru a lua parte la experimente inedite, prezentari captivante si ... citeste toata stirea