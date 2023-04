Primele doua jocuri din finala Diviziei A1 la volei feminin vor avea loc vineri (17:00) si sambata (17:30) in sala Timotei Cipariu din Blaj. CSM Volei Alba Blaj este favorita la castigarea celui de-al saptelea titlu de campioana a Romaniei.Sala de sport "Timotei Cipariu" din Blaj va gazdui primele doua manse ale finalei Diviziei A1 la volei feminin, intre CSM Volei Alba Blaj si CSM Targoviste.Finala acestui sezon competitional se va desfasura intr-un sistem "best of five", sau "3 din 5". ... citeste toata stirea