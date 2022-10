Violenta in familie in Alba: O femeie a fost agresata de sot

Pe numele unui barbat din municipiul Alba Iulia, politistii au deschis un dosar penal pentru violenta in familie, totodata oamenii legii au emis si un ordin de protectie provizoriu, pe numele barbatului.Barbatul este acuzat ca si-a agresat sotia, in urma unor discutii in contradictoriu.La data de 1 octombrie 2022, in jurul orei 20,00, o femeie din Alba Iulia a sesizat, prin 112, faptul ca a fost agresata de sot. Din primele cercetari efectuate de ... citeste toata stirea