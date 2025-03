Violenta in familie in comuna Baru : Barbat de 47 de ani cercetat penal si supus unui ordin de protectie provizoriu

BULETIN DE PRESA Dosar penal si ordin de protectie provizoriu emis de politisti fata de un barbat din comuna BaruLa data de 12 martie 2025, in jurul orei 11:05, Politia Orasului Hateg a fost sesizata de o femeie din comuna Baru despre faptul ca, in data de 11 martie 2025, in jurul orei 21:00, in timp ce se afla la locuinta comuna, pe fondul consumului de alcool si a ... citește toată știrea