Pe numele unui barbat din comuna Unirea, politistii au deschis un dosar penal pentru violenta in familie.Barbatul este acuzat ca intr-un moment de furie, si-a agresat parintii.La data de 6 martie 2022, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures au fost sesizati, cu privire la faptul ca, in comuna Unirea este un scandal in familie. Politistii ... citeste toata stirea