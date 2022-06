Violenta in familie la Bucerdea Granoasa. Un tanar a fost retinut

Pe numele unui barbat din comuna din Bucerdea Granoasa, politistii au deschis un dosar penal pentru violenta in familie.Barbatul este acuzat ca ar fi intrat in curtea unei rude, pe care a agresat-o.La data de 26 iunie 2022, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un tanar de 24 ani, din comuna Bucerdea Granoasa, care este cercetat pentru violenta in familie, distrugere, violare de domiciliu si ... citeste toata stirea