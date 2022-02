Violenta in familie la Campeni: O femie a fost agresata de sot si a distrus mai multe lucruri din locuinta. Agresorul a fost retinut de politisti

Un barbat din Campeni, a fost retinut vineri, de catre politistii din localitate, pentru violenta in familie.Acesta si-a amenintat sotia, dupa care a distrus mai multe lucruri din locuinta comuna, dupa o discutie avuta cu sotia sa, in contradictoriu.In dupa amiaza zilei de 11 februarie 2022, o femeie din Campeni a sesizat Politia Orasului Campeni cu privire la faptul ca a fost agresata de sot.Din primele cercetari a rezultat ca, la data de 11 februarie 2022, in jurul orei 17,00, pe fondul ... citeste toata stirea