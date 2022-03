Violenta in familie la Ramet. O femeie retinuta de politisti, dupa ce si-a agresat sotul

O femeie din comuna Ramet, se va alege cu dosar penal pentru violenta in familie si ordin de protectie provizoriu, dupa ce femeia si-a agresat sotul, in urma unui conflict spontan.In urma incidentului, barbatul va avea nevoie de aproape 50 de zile de ingrijiri medicale.La data de 9 martie 2022, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud au fost sesizati, de catre un barbat, de 56 de ani, din comuna Ramet, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla la domiciliu, a fost agresat de catre sotie. ... citeste toata stirea