"Violenta nu se sterge cu gesturi frumoase", actiuni informative organizate de Inspectoratul de Politie Judetean Alba, in scolile din municipiu si un centru de zi, privind prevenirea violentei domestice

In cadrul Campaniei Saptamana Prevenirii Criminalitatii, ziua de marti, 24 mai, a fost dedicata prevenirii violentei domestice. Sub sloganul "Violenta nu se sterge cu gesturi frumoase", politistii din judetul Alba au desfasurat activitati informativ - preventive care s-au adresat femeilor dar si tinerilor care invata in unitati de invatamant din judet.Violenta in familie este fenomen complex si accentuat de perioada pandemica, avand consecinte atat in plan individual si familial, cat si la ... citeste toata stirea