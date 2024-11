Viseaza sa-si foloseasca mana stanga" - Denisa, tanara din Sibiu, are nevoie de ajutor pentru o viata normala

Denisa, o tanara de 17 ani din Sibiu, sufera de semiparalizie pe partea stanga inca de la nastere. Crescuta doar de mama sa, Denisa a luptat ani la rand cu aceasta conditie, incercand diverse tratamente atat in spitalele din Romania, cat si in strainatate.Acum, ea are o sansa unica de a-si trata problemele de sanatate la clinica KOC University Hospital din Istanbul. Programarea este deja stabilita, iar Denisa isi doreste, mai presus de orice, sa poata folosi manuta stanga, care in prezent este ... citește toată știrea