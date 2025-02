Visul unui baiat de 13 ani din Suceava: Sebi munceste din greu pentru familie si isi doreste o vaca si un manz

Sebi, un tanar de 13 ani din Suceava, a inceput sa munceasca la stana de aproximativ 7 ani de zile si isi doreste sa isi indeplineasca visul de a detine o vaca si un manz. In ciuda varstei fragede, Sebi isi ajuta familia cu multa dedicare si in fiecare zi face fata unui program extrem de solicitant, dormind doar cateva ore pe noapte si ziua."Am invatat sa lucrez la stana de cand eram foarte mic. Acum am ajuns sa ma simt obisnuit cu acest program. In fiecare noapte dorm cam patru ore, iar ziua ... citește toată știrea