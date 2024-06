Viswanathan Anand, o legenda a sahului mondial, vine la Alba Iulia. Simultan de sah, in aer liber, in Cetatea Alba Carolina

Una dintre legendele sahului la nivel mondial, Viswanathan Anand, vine la Alba Iulia. Acesta va participa la un simultan de sah in Cetatea Alba Carolina.Evenimentul va avea loc in data de 15 iunie, de la ora 10.00."Tigrul din Madras" cum mai este numit va fi prezent intr-o serie de evenimente.In data de 15 iunie de la ora 10.00 vor avea loc simultane de sah, in aer liber.De la ora 11.30 va avea loc o sesiune de poze si autografe alaturi de acesta.Iar de la ora 12.00 va avea loc un ... citește toată știrea