Vot de la 16 ani la alegerile locale si europarlamentare. Proiectul a fost depus la Parlament

Un proiect prin care se propune dreptul de vot de la 16 ani la alegerile locale si europarlamentare a fost depus marti la Camera Deputatilor. Este semnat de 29 de parlamentari."Reducerea varstei necesare pentru votul la alegerile locale reprezinta o masura care va contribui la implicarea tinerilor in comunitatea lor, avand in vedere ca vor avea putere sa isi aleaga reprezentantii de la o varsta mai mica.La acest moment, se constata ca tinerii pana in 18 ani sunt dezinteresati de subiectele ... citeste toata stirea