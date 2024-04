Vreme rece pana sambata. Unde vor mai fi ploi, vant puternic sau ninsori. Atentionarea meteorologilor

Va fi vreme rece pana sambata, 20 aprilie, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). In unele zone va mai ploua si va fi vant puternic. La altitudini mari vor fi semnalate lapovita si ninsori.Pana in 20 aprilie, ora 9.00, vremea va fi rece in cea mai mare parte a tarii. Pe parcursul noptilor, in regiunile intracarpatice si zonele deluroase, pe alocuri se va produce bruma.Joi (18 aprilie), temporar va ploua in jumatatea de nord a teritoriului si pe arii restranse in rest. Izolat ... citește toată știrea