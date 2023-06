Meteorologii anunta ca de 1 iunie si de Rusalii temperaturile ating si 30 grade Celsius in unele zone, dar vor fi furtuni violente in mai multe zone din tara. Regimul pluviometric va fi excedentar in vestul Carpatilor Meridionali si in zona Carpatilor Occidentali, precum si in regiunile vestice, iar in rest cantitatile de precipitatii vor fi in general deficitare.Joi, 1 iunie, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), vremea va fi calda, cu temperaturi maxime ce se vor incadra ... citeste toata stirea