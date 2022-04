VREMEA de Paste 2022: se incalzeste, dar vor fi ploi si furtuni. Prognoza meteo 23-25 aprilie, in tara

Vremea de Paste va fi deosebit de calda si predominant frumoasa in cea mai mare parte a tarii, dar vor exista si episoade de instabilitatea atmosferica in anumite zone, potrivit meteorologului de serviciu in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Oana Catrina.Vezi: URARI DE PASTE 2022 Mesaje si FELICITARI de Invierea Domnului. Transmite un gand bun celor dragi de SarbatoriPotrivit specialistului, sambata, vremea se va incalzi usor in majoritatea regiunilor, dar va fi, in ... citeste toata stirea