Vremea in decembrie 2022: va ninge de Craciun? Cat de frig va fi in prima luna de iarna in Romania

Daca vom avea parte si de iarna in adevaratul sens al cuvantului, depinde, ca de fiecare data in ultimii ani, doar de vortexul polar. Un vortex decuplat intre stratosfera si troposfera (ceea ce ar putea fi o veste buna) dar in acelasi timp in intensificare, in lipsa unei activitati solare puternice.Este inca prematur pentru a putea prognoza cu exactitate vremea de sarbatori. Totusi, semnalele pe termen mediu si lung ne arata un decembrie mai cald decat normalul perioadei dar si mai bogat in ... citeste toata stirea