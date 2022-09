VREMEA in octombrie: temperaturi maxime si precipitatii in a doua luna de toamna. Prognoza pe patru saptamani

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pe patru saptamani.Pana in 24 octombrie, cel mai mult va ploua in nord-vest, vest si centru. Temperaturile vor fi usor mai ridicate in aceasta saptamana, apoi vremea se raceste. Dupa 10 octombrie, valorile vor fi cele apropiate de normalul perioadei.Vremea/ prognoza meteo: saptamana 26 septembrie-2 octombrieValorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul ... citeste toata stirea