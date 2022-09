VREMEA in Romania, 12-18 septembrie: variatii mari de temperatura, ploi abundente in unele zone. Prognoza meteo pe zile

Vor fi variatii mari de temperatura in aceasta saptamana. De la 32 - 32 de grade la valori de doar 13 - 15 grade. Sunt anuntate si ploi abundente, mai ales in Transilvania.Cantitatile totale de ploi asteptate sa cada in aceasta saptamana ar putea ajunge, prin Banat, Crisana, Transilvania, zonele montane, nordul Moldovei la 40 - 60 de l/mp, cu 10 - 20 de l/mp prin Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea.Oltenia trage lozul necastigator, cu arii extinse unde nu va ploua deloc. O situatie diferita ... citeste toata stirea