VREMEA in Romania, 19-25 septembrie: temperaturi scazute si ploi, iar la munte va ninge. Prognoza meteo pe zile

Se resimte deja vremea de toamna. In aceasta saptamana, diminetile vor fi reci cu minime ce coboara si spre 3 - 4 grade prin depresiuni, si sub zero grade la altitudini mari.Vor fi ploi, iar la munte precipitatiile vor fi si sub forma de ninsoare.Potrivit prognozemeteo.ro, intreaga Europa va fi sub stapanirea unei mase de aer polar arctic marin, care va mentine temperaturile sub normalul perioadei, chiar cu valori si cu 6 - 8 grade mai scazute (la 850 hPa). Abia de la finalul intervalului ... citeste toata stirea