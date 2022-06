Vremea in Romania 20-26 iunie. Zile fierbinti si nopti greu de suportat. Temperaturile vor atinge si 37 de grade Celsius

Valul de canicula care a adus recorduri de temperatura prin multe zone din vestul Europei ajunge si la noi in tara si va aduce, mai ales la finalul saptamanii, prin sudul tarii, maxime si de 38 - 39 de grade.Ploile, din pacate, vor fi extrem de putine si seceta se va accentua, se arata in prognoza meteo realizata de prognozemeteo.ro.Vremea in saptamana 20-26 iunie: Temperaturi minime- Dimineata zilei de luni, 20 iunie, vine cu minime de la 14 - 16, 17 grade in cea mai mare parte a tarii, ... citeste toata stirea