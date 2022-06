VREMEA in Romania, 27 iunie - 3 iulie: canicula, nopti tropicale, furtuni violente. Zonele vizate si prognoza pe zile, in tara

Temperaturile urca pana la valori greu de suportat in aceasta saptamana, in tara. Sunt anuntate maxime pana la 37-38 grade Celsius, in special in partea de vest. Vor fi si furtuni, unele dintre ele violente si ploi torentiale.Potrivit prognozemeteo.ro, urmeaza o saptamana dominata de prezenta unui camp de presiune ridicata, anticiclonica. Din punct de vedere al maselor de aer, aerul tropical va domina cea mai mare parte a Europei in aceasta saptamana, deci si regiunea tarii noastre.Cele mai ... citeste toata stirea