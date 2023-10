Vremea in Romania 30 octombrie - 05 noiembrie 2023: In primele zile ale saptamanii vom avea temperaturi mai degraba potrivite pentru anotimpul vara. Maximele vor ajunge la 27 de grade Celsius, in mare parte din tara. Apoi, de la jumatatea saptamanii, vremea intra intr-un proces de racire. Maximele nu vor mai trece de pragul de 17 - 18 grade.Potrivit prognozemeteo, de marti, 31 octombrie, sunt asteptate si ploi, in toate regiunile tarii.Citeste si: VREMEA in Alba, 30 octombrie - 5 noiembrie: ... citeste toata stirea