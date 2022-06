VREMEA in Romania, 6-12 iunie: temperaturile mai scad, dar vor fi ploi si furtuni. Prognoza meteo pe zile

Temperaturile devin mai usor de suportat in aceasta saptamana. In weekend, se incalzeste iar, pana la maxime de peste 30 de grade Celsius.Vor fi si ploi si furtuni, atat luni, cat si de la mijlocul saptamanii.Potrivit prognozemeteo.ro, vom trece de la zile sub influenta unor campuri de presiune ridicata, anticiclonica, la prezenta unor nuclee depresionare, avansul unor fronturi (reci sau calde) dar si prezenta unor nuclee reci in altitudine, care vor aduce, fiecare in parte, conditii de ... citeste toata stirea