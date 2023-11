Prognoza meteo in saptamana 20-26 noiembrie 2023: Vremea continua sa fie rece la nivelul intregii tari, temperaturile scad simtitor. Sunt asteptate multe ploi, iar la munte precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Un nou ciclon mediteranean, dar si un ciclon islandez, vor fi responsabile de precipitatiile consistente din aceasta saptamana.Potrivit prognozemeteo, vremea in saptamana 20-26 noiembrie 2023 aduce valori negative in special la inceputul saptamanii. Apoi se mai incalzeste ... citeste toata stirea