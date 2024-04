Vremea in Romania in saptamana 8 - 14 aprilie 2024. Zile veritabile de vara, cu mult soare si putine ploi. Prognoza meteo. Urmeaza cateva zile veritabile de vara, cu temperaturi care indica maxime de 27 de grade Celsius, cu mult peste ce ar trebui sa avem in aceasta perioada din an.Potrivit prognozemeteo.ro, vom avea parte de zile de vara, cu mult soare si ploi putine. Va fi o saptamana in care ne-am dori cu totii mai degraba sa fim in concediu, sa ne bucuram de soarele din plin. ... citește toată știrea