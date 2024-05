Vremea in Transilvania si in tara pana in 19 mai. Prognoza meteo pe regiuni, temperaturi si precipitatii

Vremea in Transilvania si in tara pana in 19 mai. Prognoza meteo pe regiuni. Urmeaza o saptamana cu vreme instabila in majoritatea regiunilor. Dupa ce in primele doua zile vom avea maxime chiar si de 27-28 de grade Celsius, temperaturile vor scadea brusc de miercuri, fiind asteptate ploi si furtuni.Temperaturile vor urca din nou dupa data de 11 mai, ajungand la valori de pana la 28 de grade, dupa data de 16 mai.ANM a publicat estimarea valorilor termice si a precipitatiilor pentru ... citește toată știrea