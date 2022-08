VREMEA la inceput de toamna 2022: zilele cu ploi si perioadele mai calde. Prognoza meteo pe 4 saptamani, pana in 26 septembrie

Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale si in septembrie. Se mai racoreste, insa in unele zone, vor mai fi maxime de pana la 27 de grade Celsius.Vor fi insa perioade cu ploi, dar si furtuni. Va ploua mai mult in nord-vestul tarii si la munte.Administratia Nationala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pe 4 saptamani, 29 august - 29 septembrie.Vremea - Prognoza meteo in saptamana 29 august - 4 septembrieTemperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale in ... citeste toata stirea