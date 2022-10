VREMEA pana la mijlocul lunii noiembrie: variatiile de temperatura si zilele cu ploi. Prognoza meteo in urmatoarele 4 saptamani

Vor mai fi temperaturi maxime in jurul valorii de 20 de grade Celsius in urmatoarele doua saptamani, potrivit prognozei meteo pe patru saptamani, prezentata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Din noiembrie, maximele vor fi de cel mult 14-15 grade Celsius.Ploile nu vor fi insemnate cantitativ.Va fi usor mai cald decat de obicei pana la inceputul ultimei luni de toamna.Prognoza de vreme pana in 14 noiembrie:Vremea / prognoza meteo: Saptamana 17-23 octombrieValorile ... citeste toata stirea