VREMEA pe regiuni, pana in 4 decembrie: Conditii meteo de Ziua Nationala si la inceput de iarna 2022. Temperaturi si precipitatii

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, pana in 4 decembrie. Vor fi variatii semnificative de temperatura la interval de doua-trei zile. Va fi usor mai cald pana la mijlocul acestei saptamani, apoi temperaturile scad, spre weekend cresc iar si apoi se raceste din nou.In 1 Decembrie sunt anuntate maxime de 6-8 grade Celsius si minime pozitive, in zonele joase, cu timp mai mult noros. Posibil sa ploua in nordul tarii si in ... citeste toata stirea