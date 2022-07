Vremurile in care romanii saraci trebuiau sa ceara voie in scris, la primarie, sa-si cumpere incaltaminte

Documentele pastrate in arhive ne reamintesc vremurile grele traite de multi romani in trecut. Un astfel de document, aflat la Arhivele Nationale Alba, surprinde o cerere mai putin obisnuita a unei femei din comuna Zlatna. Ana Zaharie avea 18 ani, era servitoare si a adresat Primariei Zlatna, in 1944, o cerere pentru a-si cumpara o pereche de pingele. Femeia sustinea ca nu isi mai cumparase incaltaminte din 1938, de 6 ani.Cererea era adresata presedintelui comisiei pentru reparare si cumparare ... citeste toata stirea