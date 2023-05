Vremea buna din weekend a adus un numar foarte mare de turisti in zona montana din judetul Alba, iar accidentele nu au intarziat sa apara.Salvamontistii din cadrul Salvamont-Salvaspeo Alba, au fost nevoiti sa intervina la doua cazuri, pentru salvarea unor turisti ramasi blocati in zone greu accesibile.O turista din Timisoara a incercat sa escaladeze Piatra Bulbuci din apropierea satului Fenes, iar in momentul accesiunii s-a lovit de peretele muntos, iar intr-un alt caz, patru turisti din care ... citeste toata stirea